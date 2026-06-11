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Welt

"Aus Gründen des Tierwohls": Elch in Oslo abgeschossen

Ein Elch galoppierte durch Oslos Innenstadt. Das Tier wurde von der Wildtierbehörde abgeschossen.
11.06.2026, 12:36

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NORWAY-WILDLIFE-OSLO-MOOSE

Zusammenfassung

  • Ein Elch wurde in der Innenstadt Oslos von Schaulustigen beobachtet und später von Behörden abgeschossen.
  • Die Polizei begründete den Abschuss mit dem Tierwohl, nachdem das Tier desorientiert durch die Stadt lief.
  • Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich zwei Tage zuvor in Stockholm mit einem jungen Elch.

In der Innenstadt der norwegischen Hauptstadt Oslo ist ein Elch zunächst von Schaulustigen bestaunt und schließlich von den Behörden abgeschossen worden

Von norwegischen Medien veröffentlichte Videos zeigten am Donnerstag, wie das desorientierte Tier durch Oslos Straßen galoppierte und dabei Autos und Fußgängern auswich. "Aus Gründen des Tierwohls" sei der Elch schließlich von der Wildtierbehörde abgeschossen worden, teilte die Polizei mit.

NORWAY-WILDLIFE-OSLO-MOOSE

Eigentlich meiden Elche Großstadtgebiete. Dennoch handelte es sich bereits um den zweiten derartigen Vorfall in Skandinavien innerhalb von zwei Tagen. Am Dienstag war in Stockholm ein junger Elch abgeschossen worden, nachdem er durch die Straßen der schwedischen Hauptstadt gelaufen war.

Elch Emil im Grenzgebiet zu Bayern gesichtet
Norwegen Schweden
Agenturen, sif  | 

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