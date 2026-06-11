"Aus Gründen des Tierwohls": Elch in Oslo abgeschossen

In der Innenstadt der norwegischen Hauptstadt Oslo ist ein Elch zunächst von Schaulustigen bestaunt und schließlich von den Behörden abgeschossen worden.

Von norwegischen Medien veröffentlichte Videos zeigten am Donnerstag, wie das desorientierte Tier durch Oslos Straßen galoppierte und dabei Autos und Fußgängern auswich. "Aus Gründen des Tierwohls" sei der Elch schließlich von der Wildtierbehörde abgeschossen worden, teilte die Polizei mit.