El Paso: Mutter des Schützen meldete Bedenken bei der Polizei

Am Samstag hat der 21-jährige Patrick Crusius im texanischen El Paso mit einer halbautomatischen Waffe 22 Menschen in einem Einkaufszentrum erschossen. Im Laufe der Ermittlungen kommen nun neue Details ans Licht: So hat die Mutter des Todesschützen bereits Wochen vor dem rassistisch motiviertem Massaker bei der Polizei angerufen und Bedenken formuliert, berichtet CNN. Bei der Polizei nahm man ihre Befürchtungen nicht ernst. Den Namen ihres Sohnes nannte die Mutter nicht, gefragt wurde sie danach auch nicht.