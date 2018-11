El Chapo vor Gericht: Eine Prise Koks für jeden US-Bürger

„El Chapo“, erschien im dunkelblauen Anzug. Er hat einen Simultanübersetzer. Englisch versteht er nicht. Und er will endlich einmal seine Frau umarmen und berühren dürfen. Doch der Richter erlaubt ihm das nicht. Dabei sitzt die ehemalige mexikanische Schönheitskönigin Emma Coronel ganz nah von ihm als Zuhörerin im Gerichtssaal.

Dem Buchhalter hörte er mit stoischer Ruhe zu: Das kolumbianische Kokain sei über Land, per Flugzeug und auf dem Seeweg in die USA geschmuggelt worden. Ein Kilo Kokain sei für 3000 US-Dollar in Kolumbien gekauft – und etwa in Chicago für das Zehnfache, also für 30.000 Dollar verkauft worden.

Jesus Zambada sagt, er sei für eine Lagerhalle verantwortlich gewesen, in der jedes Jahr zwischen 80 und 100 Tonnen Kokain verarbeitet worden seien. Die Drogen hätten Milliardengewinne eingebracht.

Aber das Geld floss auch in Korruption: „Ich habe den Flughafen in Mexiko-Stadt kontrolliert, habe die Behörden kontrolliert“, sagte Zambada auf Spanisch.

El Chapo und seine Kumpane wissen eine Menge unbequemer Details über die Verstrickungen von Mexikos Elite ins Drogengeschäft. Der Drogenhandel wird immer brutaler, alleine im Vorjahr starben fast 30.000 Menschen im Drogenkrieg.

Die größte Sorge der Amerikaner ist, dass ein Anschlag auf El Chapo verübt wird oder er mithilfe seines Kartells wieder einmal ausbricht. Deshalb ist die Brooklyn-Bridge gesperrt, wenn er aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan zum Gericht gebracht wird.