Einschlagsort unbekannt: 2,6 Tonnen schwerer Weltraummüll nimmt Kurs auf Erde

Trümmerteile eines ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISS könnten am Freitag auf der Erde einschlagen.

Der Weltraumschrott war im März 2021 von der ISS abgeworfen worden, und zwar unplanmäßig. Eigentlich hätte die 2,6 Tonnen schweren Batterie vom japanischen HTV-Versorgungsfrachter abtransportiert werden sollen. 2018 kam es aber durch einen Startfehler einer russischen Sojus-Rakete zu Unregelmäßigkeiten im Missionsplan, weswegen der Frachter zum Abtransport die ISS schon früher ohne die Batterie verlassen musste.

NASA beruhigt, Experten sind alarmiert

Laut NASA soll der Weltraumschrott vor dem Aufschlagen in der Erde in der Atmosphäre verglühen. Das wird aber schon seit dem Abwurf 2021 von renommierten Experten bezweifelt. Astrophysiker Jonathan McDowell vom angesehenen Harvard-Smithsonian Center in den USA äußerte sich beim schon Abwurf öffentlich dazu: "Das kommt mir gefährlich vor. Es scheint groß und dicht zu sein, sodass es unwahrscheinlich ist, dass es vollständig verbrennt".