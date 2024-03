Einkaufszentrum als Todesfalle: Feuer fordert mindestens 45 Tote

Bei einem Feuer in einem mehrstöckigen Einkaufszentrum in Bangladesch sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien größtenteils Restaurantgäste, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht auf Freitag. Die meisten von ihnen erlagen ihren schweren Verletzungen in Krankenhäusern. Dutzende weitere Menschen seien verletzt, viele davon befänden sich in einem kritischen Zustand, hieß es von den Behörden.