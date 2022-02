Einer der meistgesuchten Kriminellen Australiens gefasst

Der Verdächtige war 2010 auf Kaution freigelassen worden und kurz vor seiner Gerichtsverhandlung geflohen.

Mit Fatsuit verkleidet

Ihm wurde damals unter anderem vorgeworfen, an der Planung eines Anschlags auf eine Hochzeit beteiligt gewesen zu sein. Auf seiner Flucht vor der Polizei hatte sich der Mann verkleidet und war dabei auch in einen sogenannten Fatsuit geschlüpft, um dicker zu erscheinen.

Am Montag wurde er nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in einem verlassenen Haus in der Kleinstadt Ravenshoe im Bundesstaat Queensland festgenommen.