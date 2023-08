Eine Tote und viele Verletzte bei Gasexplosion in Wohnhaus

Eine Frau ist bei einer Gasexplosion und einem anschließenden Brand in einem Wohnhaus im spanischen Valladolid ums Leben gekommen. Bei dem Unglück seien am späten Dienstagabend zudem 14 Menschen verletzt worden, teilte der Notdienst in der Provinzhauptstadt knapp 200 Kilometer nordwestlich von Madrid am Mittwoch mit. Zwölf Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Valladolids Bürgermeisterin Irene Carvajal.