300 kg schwer: Einbrecher stehlen Tresor, während Ehepaar schläft

Ein außergewöhnlicher Einbruch fand in einem Wohnhaus in Oberbayern statt. Unbekannte Täter entwendeten einen rund 300 Kilogramm schweren Tresor mit Wertgegenständen, während das Ehepaar zur Tatzeit schlief. Erst am Morgen bemerkten die Bewohner, was sich in der Nacht ereignet hatte.

300 Kilogramm schwerer Tresor gestohlen

Wie aus einer Pressemitteilung der bayerischen Polizei hervorgeht, ereignete sich der Einbruch in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember in einem Wohnhaus in Raisting. Der oder die Täter drangen über die Garage in das Innere des Gebäudes ein, indem sie eine Tür gewaltsam aufbrachen. Dort befand sich im Erdgeschoß auch der rund 300 Kilogramm schwere und 120 Zentimeter hohe Tresor, in dem Münzen, Uhren sowie Schmuckstücke aufbewahrt wurden. Das ältere Ehepaar bemerkte den Einbruch während des Tathergangs nicht.