Waschbär betrinkt sich nach Einbruch – und schläft am Klo ein

Dieser Einbruch hat es in sich: Im US-amerikanischen Virginia ist ein Waschbär in ein Alkoholgeschäft eingestiegen und hat sich an den Spirituosen bedient. Das Tier war danach so betrunken, dass es auf dem Toilettenboden eingeschlafen ist.

Waschbär betrinkt sich nach Einbruch Das Tierheim Hanover County Animal Protection and Shelter veröffentlichte am 2. Dezember auf Facebook einen Beitrag, der beschreibt, dass am Samstagmorgen in den Ashland ABC Store eingebrochen wurde. Bei dem Einbruch wurden einige Flaschen Alkohol zerbrochen, wie das erste Foto in dem Posting zeigt. Auf dem zweiten Bild liegt ein Waschbär mit ausgestreckten Armen und Beinen schlafend neben einer Toilette am Boden.

"Der Verdächtige? Ein stark alkoholisierter Waschbär. 🦝🥃", schreibt das Tierheim, das erwähnt, dass ein Beamter vor Ort den Fall untersuchte. "Officer Martin sicherte unseren maskierten Banditen und brachte ihn zum Tierheim, damit er vor der Befragung wieder nüchtern werden konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf und ohne Anzeichen von Verletzungen (abgesehen von einem Kater und schlechten Lebensentscheidungen) wurde er wieder sicher in die Wildnis entlassen, hoffentlich mit der Erkenntnis, dass Einbruch keine Lösung ist."