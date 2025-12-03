Waschbär betrinkt sich nach Einbruch – und schläft am Klo ein
Dieser Einbruch hat es in sich: Im US-amerikanischen Virginia ist ein Waschbär in ein Alkoholgeschäft eingestiegen und hat sich an den Spirituosen bedient. Das Tier war danach so betrunken, dass es auf dem Toilettenboden eingeschlafen ist.
Waschbär betrinkt sich nach Einbruch
Das Tierheim Hanover County Animal Protection and Shelter veröffentlichte am 2. Dezember auf Facebook einen Beitrag, der beschreibt, dass am Samstagmorgen in den Ashland ABC Store eingebrochen wurde. Bei dem Einbruch wurden einige Flaschen Alkohol zerbrochen, wie das erste Foto in dem Posting zeigt. Auf dem zweiten Bild liegt ein Waschbär mit ausgestreckten Armen und Beinen schlafend neben einer Toilette am Boden.
"Der Verdächtige? Ein stark alkoholisierter Waschbär. 🦝🥃", schreibt das Tierheim, das erwähnt, dass ein Beamter vor Ort den Fall untersuchte. "Officer Martin sicherte unseren maskierten Banditen und brachte ihn zum Tierheim, damit er vor der Befragung wieder nüchtern werden konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf und ohne Anzeichen von Verletzungen (abgesehen von einem Kater und schlechten Lebensentscheidungen) wurde er wieder sicher in die Wildnis entlassen, hoffentlich mit der Erkenntnis, dass Einbruch keine Lösung ist."
So reagiert das Netz
Die User und Userinnen fanden die Geschichte besonders witzig und teilten ihre eigenen Gedanken dazu, was den Waschbären zum Einbruch motiviert hätte:
- "Ich habe gehört, dass Herr Raccoon sich kürzlich scheiden lassen hat, daher kann ich das vollkommen verstehen 😂"
- "Nur einer hat dieses ganze Chaos verursacht? Jetzt müssen wir uns das Überwachungsvideo ansehen! 😄"
- "Wer von uns ist nach einem Trinkgelage noch nie neben der Toilette ohnmächtig geworden?"
- "Hat er dem Alkohol abgeschworen oder kommt er Freitagabend zurück, um weiterzutrinken?"
- "Ich wette, dieses kleine Kerlchen wird seinen Waschbärenfreunden eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen haben. Vorausgesetzt, er kann sich überhaupt an etwas aus dieser wilden Nacht erinnern, LOL."
Kommentare