Jugendliche brachen in Shops in Wiener Einkaufszentrum ein

Die Jugendlichen sollen mehrere Einbrüchen in einem Einkaufszentrum begangen haben.
18.10.25, 11:28
In der Nacht auf Freitag haben Beamte der Stadtpolizeikommandos Simmering zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren nach einem mutmaßlichen Einbruch festgenommen.

Laut Polizeibericht bemerkten die Einsatzkräfte gegen 23:45 Uhr fünf Personen, die nach einem Einbruch in ein Geschäft eines Mobilfunkanbieters aus einem Einkaufszentrum in Simmering flüchteten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass in derselben Nacht offenbar an zwei weiteren Adressen eingebrochen wurde: in ein asiatisches Restaurant sowie in eine Supermarktfiliale im selben Einkaufszentrum.

Fahndung nach weiteren Verdächtigen

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ausforschung der drei noch flüchtigen mutmaßlichen Komplizen aufgenommen. Es wird geprüft, ob die Gruppe für weitere Einbrüche in der Umgebung verantwortlich sein könnte.

Zu den entwendeten Gegenständen aus dem Mobilfunkgeschäft, dem Restaurant und dem Supermarkt machte die Polizei bislang keine näheren Angaben.

Mit Unterstützung der Polizeidiensthundeeinheit Wien gelang es, zwei der Tatverdächtigen zu stellen, während drei weitere mutmaßliche Täter entkommen konnten.

Einbruchswerkzeug und Bargeld sichergestellt

Bei den beiden festgenommenen Jugendlichen, deren Staatsangehörigkeit mit ungeklärt beziehungsweise syrisch angegeben wird, soll Einbruchswerkzeug sowie rund 3.000 Euro Bargeld sichergestellt worden sein.

