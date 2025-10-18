Jugendliche verletzten 40-Jährigen mit Messer in der Wiener City

In der Rotenturmstraße sollen sie von einer Gruppe Jugendlicher provoziert und in weiterer Folge mit Faustschlägen attackiert worden sein.

Eine Firmenfeier im 1. Bezirk nahm für vier Personen Freitagnacht ein böses Ende: Die Gruppe aus drei Männer (22, 35 und 40 Jahre alt) sowie einer Frau (43) wollte laut Polizeibericht gegen 23:45 Uhr noch eine Bar aufsuchen und machten sich auf den Weg zum Schwedenplatz.

Einer der Jugendlichen soll ein Messer gezogen und den 40-Jährigen verletzt haben. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter.

Opfer ins Spital eingeliefert

Die alarmierten Polizisten leisteten sofort Erste Hilfe und versorgten die Stichwunde des 40-Jährigen bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien. Die Sanitäter übernahmen anschließend die notfallmedizinische Versorgung und brachten den Verletzten in ein Spital.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen vier Personen aus der Gruppe unmittelbar an der Attacke beteiligt gewesen sein. Die Opfer konnten lediglich die Bekleidung der Tatverdächtigen beschreiben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen.