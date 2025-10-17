Falsches "Laternenfest": Stadt Wien warnt vor Internet-Betrügern

Ein angebliches "Laternenfest" im Wiener Stadtpark an diesem und am nächsten Wochenende wird aktuell auf einer eigenen Internet-Seite beworben. Das Rathaus warnt allerdings per Aussendung: es handelt sich um einen Betrugsversuch.

Die "letzten Tickets" für das Fest seien von knapp 50 auf 24,99 Euro reduziert, heißt es auf der Homepage. Dafür soll es vier Stunden Lichtspiele sowie "reichlich Essen und Getränke" aus "zahlreichen Foodtrucks" geben.