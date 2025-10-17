Falsches "Laternenfest": Stadt Wien warnt vor Internet-Betrügern
Ein angebliches "Laternenfest" im Wiener Stadtpark an diesem und am nächsten Wochenende wird aktuell auf einer eigenen Internet-Seite beworben. Das Rathaus warnt allerdings per Aussendung: es handelt sich um einen Betrugsversuch.
Die "letzten Tickets" für das Fest seien von knapp 50 auf 24,99 Euro reduziert, heißt es auf der Homepage. Dafür soll es vier Stunden Lichtspiele sowie "reichlich Essen und Getränke" aus "zahlreichen Foodtrucks" geben.
Im Stadtpark ist jedoch kein Eintritt zu bezahlen. Im Rathaus sei man auf die Betrüger aufmerksam geworden, nachdem sich eine Besucherin über das Gartentelefon nach dem Veranstaltungsort erkundigt habe, berichtet die Tageszeitung Der Standard.
Auf der Veranstaltungs-Webseite fallen mehrere Unstimmigkeiten auf. Die Navigation ist in Spanisch verfasst, auf dem "Ticket" ist "Lanternfestival Deutschland" zu lesen, und als Kontakt sind eine Berliner Adresse sowie die Telefonnummer "12345678" angegeben.
