Rabiate Wiener Hundebesitzerin muss für 15 Monate hinter Gitter

Eine "hundenarrische" 67-jährige Pensionistin ist am Freitag am Wiener Landesgericht zu 15 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden, weil sie am 25. August mit erheblicher Gewalt gegen Polizeibeamte losgegangen sein soll, die ihr ihren vierbeinigen Liebling abnehmen wollten. Der Samojede hatte in einer Hundezone in der Innenstadt einen Zwergspitz totgebissen.

"Staatsverweigerin"

Mit dem Schuldspruch wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter Körperverletzung war die Frau, die sich in der Verhandlung als so sogenannte Staatsverweigerin entpuppte, nicht einverstanden. Sie erkenne den österreichischen Staat nicht an und sei "eine geschützte Person", hatte sie schon zu Verhandlungsbeginn Ende September deutlich gemacht.

Über sie könne "kein Gericht entscheiden, nur der Schöpfer". Folglich legte sie gegen das Urteil Rechtsmittel ein.