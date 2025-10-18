Reinigungskraft fand in Wiener Wohnung neun Kilo Kokain

Eine Reinigungskraft hat am Freitag beim Aufräumen einer Ferienwohnung in Brigittenau rund neun Kilogramm Kokain entdeckt, die in einem Sofa versteckt waren.

Die 45-jährige Frau verständigte umgehend die Polizei. Der Mieter wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag in einer Aussendung.