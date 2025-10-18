Reinigungskraft fand in Wiener Wohnung neun Kilo Kokain
Die Drogen waren im Sofa versteckt. Der Mieter wurde von der Polizei festgenommen.
Eine Reinigungskraft hat am Freitag beim Aufräumen einer Ferienwohnung in Brigittenau rund neun Kilogramm Kokain entdeckt, die in einem Sofa versteckt waren.
Die 45-jährige Frau verständigte umgehend die Polizei. Der Mieter wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag in einer Aussendung.
Beamte der Polizeiinspektion Leopoldsgasse trafen den Mieter vor der Ferienwohnung in der Engerthstraße an. Er gab an, auf den Wiedereinlass in die Wohnung zu warten, da diese von der Reinigungskraft versperrt worden sei.
Die Polizisten betraten dann gemeinsam mit dem Mann die Wohnung, stellten das Suchtmittel sicher und nahmen den Verdächtigen fest. Der 34-Jährige machte der Polizei zufolge keine Angaben zum Besitz des Kokains.
