Frau in Wien überraschte drei Wohnungseinbrecher
Die 27-Jährige stand den maskierten Männern an ihrer Wohnungstür direkt gegenüber. Diese ergriffen die Flucht.
Eine 27-Jährige hat Samstagabend in Wien-Landstraße beim Heimkommen drei Einbrecher überrascht. Die - beschädigte - Wohnungstür stand offen, und als die Frau die Tür weiter aufmachte, sah sie sich den Männern gegenüber, zwei waren maskiert.
Das Trio flüchtete. Ein Verdächtiger wurde wenig später aber geschnappt, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick am Sonntag. Der 21-jährige Syrer hatte die Sturmhaube noch dabei.
