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Welt

Hafen Rotterdam: Tödliche Explosion bei Wartung

Verpuffung nach Wartungsarbeiten an mehreren Rohrleitungen bei Unternehmen im Europoort.
13.08.2026, 15:23

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The Pegasus J container ship sails in the port of Rotterdam

Zusammenfassung

  • Bei einer Explosion bei einem Unternehmen im Rotterdamer Europoort kam nach Polizeiangaben ein Mensch ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt.
  • Die Ursache des Unglücks ist noch unklar; die Polizei untersucht den Vorfall und die genaue Zahl der Verletzten steht noch nicht fest.
  • Zuvor waren an einem Kraftstoffterminal Wartungsarbeiten an mehreren Rohrleitungen ausgeführt worden, möglicherweise ging dabei etwas schief.

Durch eine Explosion im Hafen von Rotterdam ist nach Polizeiangaben ein Mensch getötet und mehrere weitere sind verletzt worden. Die Explosion ereignete sich bei einem Unternehmen im Europoort, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache sei noch unklar. Zurzeit liefen die Untersuchungen an der Unglücksstelle, sagte ein Polizeisprecher. Es sei auch noch nicht eindeutig, wie viele Menschen verletzt worden seien.

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Bei einem Kraftstoffterminal waren zuvor Wartungsarbeiten an mehreren Rohrleitungen ausgeführt worden, sagte ein Sprecher des betroffenen Unternehmens dem regionalen Rundfunk Radio Rijnmond. Möglicherweise sei dabei etwas schiefgegangen. An einem Tank nahe der Leitungen waren Brandspuren zu sehen. Hilfskräfte waren nach Angaben der Polizei schnell an der Unglücksstelle. Auch ein Sanitätshubschrauber war eingesetzt worden.

Agenturen, dida  | 

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