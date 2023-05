Ein Mann bei Schießerei in Köln getötet

Bei einer Schießerei in Köln ist am Samstag ein Mann tödlich verletzt worden. Eine Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

An der Auseinandersetzung im Stadtteil Mülheim seien mehrere Personen beteiligt gewesen. Zu dem Schusswechsel sei es auf offener Straße gekommen, sagte der Sprecher. Über die Hintergründe sagte er zunächst nichts.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es mehr Informationen gibt.