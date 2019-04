Ein Fest für den Penis: Kawasaki feiert die Fruchtbarkeit

Das Kanamara Matsuri - "Festival des metallenen Phallus" - hat am Sonntag zahlreiche Besucher aus aller Welt in die Tokioter Nachbarstadt Kawasaki gelockt. Beim kuriosen Festival zu Frühlingsbeginn auf dem Gelände des Schreins Wakamiya Hachimangu und in den umliegenden Gassen dreht sich alles um das männliche Geschlechtsteil.

Götter der Fruchtbarkeit

Im Ursprung geht es darum, die Götter um Fruchtbarkeit und eine sichere Geburt ihrer Kinder zu bitten. Kinder kann Japan tatsächlich gebrauchen. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sieht sich mit den Herausforderungen einer rapiden Überalterung und sinkender Geburtenrate konfrontiert. Die Bevölkerung des Landes schwindet. Doch von solchen Problemen wollen die Besucher des Penis-Festivals zumeist nichts wissen, es geht fröhlich und unverkrampft zu.