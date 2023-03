Ein Clown bringt Bebenopfer in Syrien zum Lachen

Firas al-Ahmad sitzt in einem Flüchtlingszelt, schminkt seine Wangen mit roter Farbe und setzt sich eine gleichfärbige Perücke auf. Gleich hat der 39-jährige Hobby-Clown seinen großen Auftritt. Zwischen eingestürzten Wohnhäusern und dem Notlager trötet er und tanzt mit einem als Hasen verkleideten Kollegen Ringelreia. Zwei dutzend Kinder im Volksschulalter klatschen im Rhythmus dazu, und sie lachen über das ganze Gesicht.

Es brauche psychologische Unterstützung in den Notunterkünften und Flüchtlingslagern, in denen Kinder leben, die von der Zerstörung betroffen sind. Sagt Firas. Um ihre Stimmung zu heben, damit sie nicht noch mehr leiden. Um ihre Ängste nach der Panik, die sie durchgemacht haben, zu lindern. Um ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern, bis sie sich an einen sicheren Ort begeben können.