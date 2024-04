Wegen zu wildem Nachtleben: Mailand verbietet Eis-Verkauf nach Mitternacht

Die Stadt Mailand sagt dem offenbar zu wilden Nachtleben den Kampf an. So wird es in einigen bekannten Ausgehvierteln von 17. Mai bis 4. November verboten sein, nach Mitternacht Getränke oder Essen zum Mitnehmen zu verkaufen. Dies gilt auch für Eiscreme .

Damit will die Gemeinde vermeiden, dass Lokalbesucherinnen und -besucher die Nachtruhe stören. Die Maßnahmen sorgen für Protest.

Laut der Neuregelung müssen Lokale mit Tischen im Freien um spätestens 00.30 schließen. Am Wochenende und an Feiertagen wird die Öffnungszeit bis 1.30 Uhr verlängert. Verkaufsstände auf den Straßen müssen maximal um 20.00 Uhr zusperren, geht aus der neuen Verordnung hervor. Damit will man Menschengedränge in den Nachtstunden verhindern.