Fast 14 Tonnen: Rekordmenge an Kokain beschlagnahmt

Die Polizei in Ecuador hat eine Rekordmenge an Drogen beschlagnahmt. Bei mehr als 40 Großrazzien im ganzen Land seien 28 Verdächtige festgenommen und 13,6 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden, teilte Innenminister Juan Zapata am Donnerstag im Onlinedienst X mit.

Die Drogen waren demnach für den Transport nach Mittelamerika, Europa und in die USA bestimmt. Dem Großeinsatz gingen gut einjährige Ermittlungen voraus.