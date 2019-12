Dutzende Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Mogadischu

Drei Türken sind unter den Opfern

Ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter habe seinen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in einem belebten Viertel der Stadt hochgehen lassen, berichtete der Sicherheitsvertreter Abdulahi Adan. Laut einem Bericht von Voice of America wurde der Anschlag an einem Kontrollposten an einer großen Kreuzung im Südwesten von Mogadischu verübt, wo sich Straßen Richtung der Stadt Afgoye ( Afgooye) treffen.

Unter den Toten sind auch drei türkische Staatsbürger. Bei ihnen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Straßenbau-Ingenieure. Augenzeugen sprachen von einem Bild der Verwüstung. Einige Leichen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, hieß es.