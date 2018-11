Dutzende Tote bei Bootsunglück auf dem Victoriasee

Ein Vertreter der Regierung im nahe der Hauptstadt Kampala gelegenen Bezirk Mukono sagte, ein schwerer Sturm habe das Boot getroffen. "Es kann schön an Land sein, aber schlechtes Wetter auf dem See", verdeutlichte Richard Kikongo. Unter den Toten seien auch Fischer, die den Menschen an Bord des Partyschiffs zu Hilfe geeilt wären. "Die Menschen versuchten auf die Boote zu springen, aber es waren zu viele und sie sanken", sagte Kikongo. Die Rettungs- und Sucharbeiten dauerten an.