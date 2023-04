Drei Vermisste bei Lawinenunglück an französisch-italienischer Grenze

Nach einer Lawine im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Italien werden drei Menschen vermisst. Die Schneemassen hätten am Donnerstagnachmittag am Gipfel Pointe de la Golette drei Tourengeher und ihren Bergführer erfasst, erklärte die Präfektur des französischen Départements Savoyen am Donnerstag.

Der Bergführer habe sich aus der Lawine befreit, italienische Rettungskräfte hätten sich auf die Suche nach den Verschütteten gemacht.