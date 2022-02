Dramatisches Video: Helikopter stürzt vor Touristenstrand ins Meer

Nur wenige Meter vor dem belebten Strandabschnitt von Miami Beach stürzte am Samstagnachmittag ein Hubschrauber in den Atlantischen Ozean. Die Schrecksekunden wurden in einem Passantenvideo festgehalten, das die Miami Beach Police auf Twitter teilte.

Darin ist zu sehen, wie der Helikopter nahe badenden Personen auf die Wasseroberfläche zurast und schließlich abstürzt. Zwei Personen wurden in das Jackson Memorial Hospital gebracht, ihr Zustand sei stabil.