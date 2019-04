Dornenkrone und Nagel vom Kreuz standen oben auf Liste

"Wir haben das Gefühl, dass wir nicht nur unsere Kathedrale wieder aufbauen müssen, sondern auch unsere Kirche, deren Angesicht so verwundet ist“, sagte der Pariser Erzbischof Michel Aupetit bei der heiligen Messe vor dem letzten Abendmahl. Statt in Notre-Dame wurde die Weihe der Heiligen Öle in der symbolträchtigen Kirche Saint-Sulpice in Saint-Germain-des-Prés gefeiert.