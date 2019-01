Dorgenboss El Chapo betrog seine Freunde

16 Zeugen aus dem engsten Kreis sagen in New York gegen El Chapo aus. Einer nach dem anderen belastet den einst mächtigsten Drogenboss Mexikos und erkauft sich damit eine etwas geringere Haftstrafe oder die Freiheit, auf andere Art weiter Geschäfte zu machen.

Der 61-jährige Angeklagte Joaquín „ El Chapo“ Guzmán, Chef des mächtigen Sinaloa-Syndikats, der schon zweimal spektakulär aus Gefängnissen befreit wurde, hat offenbar auch seine engsten Freunde, Lieferanten und Geschäftspartner um Millionen Dollar betrogen. Einer nach dem anderen sagt gegen ihn aus – und die Anklage wird immer erdrückender.

El Chapo wähnte sich lange in falscher Sicherheit. Ein mexikanischer General soll pro Monat 50.000 Dollar kassiert haben, um den reibungslosen Ablauf der Drogengeschäfte zu garantieren.

Seit Anfang der Nullerjahre kaufte das Kartell bei den damaligen Linksrebellen der Farc in Kolumbien Kokain. Die Farc fungierte als Großhändler und kassierte pro Kilo 3000 Dollar. Die Drogen wurden über Ecuador in Fischkuttern und Schnellbooten, seltener auf dem Landweg, Richtung USA gebracht. Vieles kam auch einfach per Post.

Das Kartell nahm dafür 11.000 Dollar ein, doch El Chapo soll laut Zeugenaussagen seine Unterhändler um deren Kommission von 25 Prozent geprellt haben. Dafür ordnete er Mordaufträge praktischerweise auch telefonisch an – und wurde abgehört.