Diskriminierende Einlassregeln: Bad in Halle rudert zurück

Nach Diskussionen um eine verschärfte Einlassregelung in einem Strandbad in Halle in Sachsen-Anhalt haben sich Betreiber und Stadt auf eine Alternativlösung verständigt. „Ich werde mehrsprachige Hinweistafeln zu den im Heidebad geltenden Regeln installieren“, sagte Bad-Betreiber Mathias Nobel der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Gespräch war ihm zufolge unter anderem auch Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) dabei.

Er sei gespannt, ob die Hinweise in mehreren Sprachen dazu führten, dass es weniger Regelverstöße gebe, sagte Nobel. Er war bundesweit in Kritik geraten, als er öffentlich gemacht hatte, in das Strandbad nur noch Menschen einlassen zu wollen, die ausreichend Deutsch sprechen, um die Haus- und Baderegeln zu verstehen. Unter anderem die Stadt Halle hatte daraufhin die Rücknahme dieser Entscheidung gefordert und auf einen möglichen Verstoß gegen den Pachtvertrag hingewiesen.

Das Gespräch zwischen ihm und den Stadtvertretern sei „sehr harmonisch“ abgelaufen, erzählte Nobel.

Regelverstoß-Regel gilt auch für Deutschsprachige

„Ich habe noch mal deutlich gemacht, dass das Heidebad für jeden offen ist - vorausgesetzt er oder sie hält sich an die Regeln.“