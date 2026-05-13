Die hohen Spritpreise in Deutschland reißen weiterhin nicht ab und schwanken im ständigen Auf und Ab. Eine kürzlich aufgetretene Panne eines Tankstellenkonzerns kam vielen Autofahrern daher mehr als gelegen. Für wenige Stunden fiel der Dieselpreis an einer Autobahntankstelle auf 1,84 Euro pro Liter. Für diesen Standort überraschend günstig.

Wie die Tagesschau berichtet, sprach sich der vergleichsweise günstige Preis für Diesel rasch in den sozialen Medien herum. In einer lokalen Facebook-Gruppe wurde darüber informiert, dass der Dieselpreis etwa an der Shell-Autobahntankstelle Lichtendorf Nord auf der A1 bei Dortmund seit Montagmittag deutlich niedriger als üblich war.

Kein Wunder also, dass sich einige Autofahrer gezielt auf den Weg zur Zapfsäule gemacht haben. Vor allem beim Volltanken konnte sich der Preisunterschied deutlich bemerkbar machen.

Preisfehler an mehreren Shell-Tankstellen Deutschland

Auch in Haltern am See sowie an weiteren Shell-Tankstellen in Deutschland kam es zu der, wie sich herausstellte, unbeabsichtigten Preissenkung. Dem WDR liegt eine Stellungnahme des Konzerns vor. Darin heißt es: "Bei der manuellen Eingabe der Preise für die Autobahntankstellen gestern um 12 Uhr ist es zu einer Fehleingabe gekommen."

Da in Deutschland pro Tag nur eine Preiserhöhung um 12 Uhr zulässig ist, konnte der fehlerhafte Preis nicht kurzfristig korrigiert werden.