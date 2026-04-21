Trend setzt sich fort: Spritpreise in Österreich weiter auf Talfahrt

Die Spritpreise in Österreich sind zu Wochenbeginn weiter gesunken. Seit gut zwei Wochen gehen die Preise für Benzin und Diesel an den heimischen Tankstellen zurück. Am Montag kostete Diesel im Mittel 1,879 Euro pro Liter und Benzin 1,678 Euro pro Liter. Diesel ist damit um gut 40 Cent günstiger als Ende März, bei Benzin beträgt der Rückgang gegenüber dem Höchstwert 20 bis 25 Cent. Neben der Spritbremse der Regierung wirkt sich vor allem der Rückgang der Rohölpreise aus.

Die Ölpreise sind - genährt durch die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Krieg und eine Öffnung der Straße von Hormus - zuletzt deutlich zurückgegangen. Kostete ein Fass der Sorte Brent Ende März noch über 100 Dollar, sind es aktuell rund 95 Dollar.