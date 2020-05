Die Welt zwischen Lockdown und Lockerung

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will die Corona-Beschränkungen beenden, Kanzler Sebastian Kurz kann sich in Österreich ebenfalls Lockerungen vorstellen. Während in Europa wieder - wenn auch in leeren Stadien - Fußball gespielt wird, grassiert das Virus auf anderen Kontinenten.

Mit verheerenden Konsquenzen. Momentaufnahmen der Corona-Krise.