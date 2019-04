Die Welt der kaiserlichen Frauen in Japan

Schulden gehen gar nicht. Solange diese nicht bezahlt sind, ist Makos Hochzeit auf Eis gelegt. Ihr Freund Kei Komuro wurde zum Studium ins Exil nach New York verbannt. So gründlich arbeitet das Hofamt. Prinzessin Kiko sagt, dass ihre Tochter Mako seit zwölf Monaten immer wieder krank geworden sei.

Mit der Abdankung von Kaiser Akihito (85) endet heute „Heisei“, die Zeit, in der Frieden geschaffen wurde. Mit der Thronübergabe an Naruhito beginnt am 1. Mai in Japan das neue, von der Regierung ausgerufenen Zeitalter „Reiwa“, was soviel wie schöne Harmonie heißt. Diese Tradition, jedem Kaiser eine eigene Zeit zu widmen, haben sich die Japaner von den Chinesen abgeschaut. Was manche während der großen Feiern irritiert, ist, dass die meisten Firmen Urlaub machen – und zwar zehn Tage am Stück. Für viele ist das eine Ewigkeit.