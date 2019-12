Die Trumps: Wie mächtig Melania wirklich ist

Glaubt man Bennett, handelte es sich um eine Botschaft an ihre Stieftochter Ivanka, der Melania manchmal vorwirft, sich wie eine First Lady aufzuführen. Das Verhältnis der Damen zueinander wird auch in anderen Büchern über Trump als schwer unterkühlt beschrieben. Ivanka macht sich in den Augen der Frist Lady einfach zu wichtig.