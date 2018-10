Murad: Die Stimme der versklavten Jesidinnen

Am 3. August 2014 endete für die Jesidin Nadia Murad das Leben, wie sie es bisher kannte. Truppen des IS überfielen ihr Dorf Kocho im Norden des Irak. Sie töteten die Älteren und verschleppten die Jüngeren. Kleine Buben wurden zu Soldaten ausgebildet, Mädchen und junge Frauen als Sex-Sklavinnen verkauft.

Nadia verlor an diesem Tag 44 Angehörige und musste drei Monate Vergewaltigungen, Demütigungen und Folter über sich ergehen lassen. Dann gelang ihr mithilfe einer Nachbarsfamilie die Flucht. Seit damals lebt sie in Baden-Württemberg.

Vier Jahre später ist die inzwischen 25-Jährige das Gesicht für das Leid der Jesiden, UN-Sonderbotschafterin und seit gestern Friedensnobelpreisträgerin 2018.

Der andere Preisträger, Denis Mukwege, 63, behandelt in seiner Heimat Kongo im Bürgerkrieg vergewaltigte Frauen. Seine gynäkologische Station in Lemera im Osten des Landes wurde 1996 zerstört. Der Arzt dokumentierte, dass seit dem Genozid in Ruanda 1994 Vergewaltigung und Verstümmelung von Frauen systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wurden.

Als Menschenrechtler und führender Experte setzte er sich auf politischer Ebene jahrelang dafür ein, dass diese Verbrechen weltweit als das geächtet werden, was sie sind: Kriegsverbrechen (UNO-Resolution 2008).