Die Prinzessin, die Caravaggio versteigern muss

"Playboy-Prinzessin"

Die ehemalige Immobilienmaklerin aus Texas, die an der Harvard Business School studiert und auch für den Playboy posiert hatte, heiratete vor 20 Jahren ihren römischen Prinzen und kümmerte sich fortan um das Casino dell’Aurora in Rom. Dafür wurde die geschiedene Amerikanerin von Neidern als "Playboy-Prinzessin" verspottet und in Aristokreisen als nicht ebenbürtig angesehen.

Prinzessin Rita renovierte das damals halb verfallene und leer stehende Haus mit eigenem Geld und zog schließlich mit ihrem Mann dort ein. Sie öffnete das Haus für Studierende und prominente Besucher. So schrieb zum Beispiel Madonna ins Gästebuch: "Danke, dass Sie uns Ihren erotischen Caravaggio gezeigt haben, davon werde ich träumen."

Nach dem Tod des Fürsten 2018, der zeitlebens mit Schulden zu kämpfen hatte, wollten seine Söhne alles alleine erben. "In seinem Testament hat mir mein Mann lebenslanges Wohnrecht eingeräumt – und die Hälfte von allem", sagt die heute 71-jährige Witwe. Ein Richter entschied, dass die 500 Jahre alte Villa versteigert werden und die Witwe ihren Anteil bekommen muss.