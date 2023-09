Die Jagdsaison auf Delfine ist eröffnet

Begleitet von Protesten von Tierschützern hat in Japan die Jagdsaison auf Delfine begonnen. Im Walfangort Taiji fand sich am Freitag eine Gruppe japanischer Aktivisten an der Bucht des Ortes ein - zusammen mit dem weltweit bekanntesten Gegner der Delfinjäger, dem Amerikaner Richard O'Barry. Auf Transparenten forderten sie, das "Schlachten" und die Treibjagd auf die Meeressäuger in Taiji zu beenden. O'Barry mobilisiert seit Jahren Widerstand gegen das Treiben in Taiji.

Delfinarien in aller Welt unterstützten die Jagd auf die Tiere, indem sie die Fischer für ihr Verhalten entlohnten, sagte O'Barry während eines seiner Aufenthalte in dem Walfangort.

