Die indische Safrankrise soll mit Bakterien bekämpft werden

Und darum bleibt das teuerste Gewürz der Welt in jeder Hinsicht eine Besonderheit. Um ein Kilo Safranfäden zu ernten, benötigt man immerhin 300.000 Blüten. Ein Gramm kostet um die acht Euro. Safran schmeckt leicht bitter-aromatisch und eignet sich auch für Süßspeisen.

Safran wächst in Nordindien, im Iran, Afghanistan, im Mittelmeerraum, aber auch in der Wachau und im Burgenland. Doch die Botaniker fürchten, dass Klimawandel und die daraus resultierende Veränderung der Bodenverhältnisse ihnen immer neue Aufgaben stellen werden.

Die deutsche Biologin Barbara Reinhold leitet die Abteilung für Mikroorganismen und Pflanzen-Interaktionen an der Universität Bremen. Gemeinsam mit Kollegen von der indischen Universität Jammu konnte bereits einer der Pilze identifiziert werden, der die Fäule der Safranzwiebel bewirkt.

Reinhold beschäftigt sich normalerweise mit Bakterien, die positive Effekte auf das Wachstum von Reispflanzen haben. Mithilfe von Bioinformatik, Mutationen und Gensequenzierung, also der „Entschlüsselung“ von Genen, versuchen sie und ihre Kollegen, die Ursachen dieser Effekte zu verstehen. Und so testen sie nun auch, welche Bakterien, die Safranpflanze am besten schützen. Allerdings lässt sich das nicht nur im Labor ermitteln. Doch erste Feldversuche sehen gut aus.