Die dramatischsten Brückeneinstürze der Geschichte

Hängebrücke von Agnes

226 französische Soldaten kamen ums Leben, als am 16. April 1850 die Hängebrücke über die Maine in Angers einstürzte. Der Grund für den Einsturz: Starker Wind hatte die Brücke in Schwingungen versetzt, die sich durch die marschierenden Soldaten verstärkten und die Tragseile reißen ließ.