Die deutsche Leibspeise Currywurst wird geadelt

Die Currywurst gehört zu den beliebtesten Speisen in Deutschland und ist zum Beispiel Nummer eins beim Kantinenessen. An Imbissständen kommt man schon gar nicht an ihr vorbei. Doch woher kommt die Bratwurst und wer hat sie erfunden?

Bisher stritten sich Berlin und Hamburg um den Erfindungsreichtum dieser doch recht einfachen Speise. Das Patent angemeldet hat Herta Heuwer aus Berlin, die die Currywurst im Jahr 1949 erfunden haben soll. Ihr Stand war an der Ecke Kant-/ Kaiser-Friedrich-Straße in Berlin-Charlottenburg.

Doch bereits 1947 soll es an einem Hamburger Imbissstand die kalorienreiche Speise gegeben haben.

Und jetzt wird die Wurst endlich auch geadelt. Denn Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe behauptet in der Bild-Zeitung: „Die Currywurst kommt aus meiner Schlossküche.“

Das schlägt in Deutschland natürlich Wellen.