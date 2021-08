"Die Ärzte" starten Impfkampagne - und die deutsche Musikszene zieht mit

Sie heißen zwar so, richtige Ärzte sind Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González aber nicht. Dennoch macht sich die deutsche Rockband "Die Ärzte" jetzt für die Gesundheit stark.

Denn diese Woche haben sie die Kampagne #impfenschützt gestartet - und dafür viel Lob und Unterstützung aus der deutschen Musikszene erhalten.

Auf ihrer Website rufen die Künstler ihre Fans dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Wir würden Euch gerne bitten, unserem Beispiel zu folgen“, schreiben sie. Das sei ein "kleiner Schritt für jeden von uns, ein großer Schritt für die Gesellschaft – damit es nicht mehr so lange dauert, bis auch wieder Konzerte, Club- und Theaterbesuche unter normalen Bedingungen möglich sind".

Etliche Kollegen und Kolleginnen schlossen sich den "Ärzten" in der zwischenzeit an. Die Rockband "Tocotronic" titelte sogar einen ihrer bekanntesten Songtexte ("Pure Vernunft darf niemals siegen") um. Denn in diesem Fall müsse die Vernunft gewinnen: