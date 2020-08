Deutschland: Vor dem Kaffee kommt zuerst das Formular

Name, Adresse, Telefonnummer, Mailkontakt, Beginn und Ende des Besuchs – wer in Berlin in ein Restaurant, Café oder eine Bar geht, bekommt vom mit Mund-und-Nasenschutz-ausgestatteten Kellner zuerst ein Formular auf den Tisch serviert. In manchen Fällen klebt dort ein QR-Code, über den man sich via Smartphone registrieren muss. Nach vier Wochen ist der Betreiber verpflichtet, die Daten zu löschen.

Schon seit vielen Monaten sind die Betreiber in einigen Bundesländern (es gibt keine einheitliche Registrierungspflicht, die Corona-Regeln sind Ländersache, Anm.) verpflichtet, die persönlichen Daten ihrer Gäste zu sammeln, damit die Gesundheitsämter im Falle einer Corona-Erkrankung weitere potenziell Infizierte identifizieren können.

Die Erfahrung bisher zeigt: In vielen Lokalen wird die Verordnung umgesetzt, manchmal wird aber darauf vergessen bzw. können die Blätter nicht ausgewertet werden, da die Schrift unleserlich ist oder falsche Namen verwendet werden.