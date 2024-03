Tragödie in Deutschland: Soldat erschoss vier Menschen, darunter ein Kind

Unter den am Freitag entdeckten Toten sei auch ein Kind, teilten die Polizei Rotenburg an der Wümme und die Staatsanwaltschaft Verden mit.

Es gebe zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel im Landkreis Rotenburg. Der mutmaßliche Angreifer habe sich nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt.

Er sei festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. "Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden." Ein Großaufgebot an Polizisten sei im Einsatz.