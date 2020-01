Deutschland: Mehr als 15.000 Verstöße gegen Diesel-Verbot

In Deutschland wurden die Diesel-Fahrverbote in Städten bisher Tausende Male ignoriert. Mehr als 15.000 Verstöße konnten die Behörden auch registrieren: So viele Verstöße wurden bei Kontrollen in den vier Städten Berlin, Hamburg, Stuttgart und Darmstadt verzeichnet, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Besonders viele Diesel-Lenker in Fahrverbotszonen wurden in Darmstadt und Stuttgart erwischt.

Stuttgart hat als einzige deutsche Stadt ein Diesel-Fahrverbot im gesamten Stadtgebiet. In Darmstadt, Hamburg und Berlin ist die Durchfahrt einzelner Straßen untersagt. Die Summe der bisherigen Strafen soll sich auf 1,6 Millionen Euro belaufen, wobei noch unklar ist, wie viele Bescheide auch rechtskräftig werden.

Allein das Stuttgarter Ordnungsamt stellte im Jahr 2019 2.943 Verstöße gegen das Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge fest. Es gibt zwar keine speziellen Diesel-Kontrollen in Stuttgart, wenn aber jemand wegen Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt wird oder falsch parkt, wird zusätzlich ein Verstoß gegen das Diesel-Verbot geprüft.