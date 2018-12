Deutschland: Auto rast in Menschenmenge - neun Verletzte

Ein Auto ist in der deutschen Kleinstadt Recklinghausen ( Nordrhein-Westfalen) in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast.

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, wurden dabei neun Menschen zum Teil schwer verletzt. Sechs Menschen mussten mit der Rettung abtransportiert werden, auch der Lenker wurde verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto um 14.52 Uhr plötzlich von der Fahrbahn abgekommen.

Über die Ursache war zunächst nichts bekannt.