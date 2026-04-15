Deutschland: 2 Menschen bei Flugzeugabsturz gestorben

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs beim deutschen Hürtgenwald im Kreis Düren (Nordrhein-Westfalen) sind die beiden Insassen gestorben. Das teilte Hürtgenwalds Bürgermeister Stephan Cranen der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Zuvor hatte die Aachener Zeitung berichtet.

Nach Angaben von Cranen war die Maschine vom Flugplatz Aachen-Merzbrück gestartet. Wanderer hätten das abgestürzte Flugzeug mitten im Wald in der Nähe der Wehebachtalsperre entdeckt, so der Bürgermeister.