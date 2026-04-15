Deutschland: 2 Menschen bei Flugzeugabsturz gestorben
Zusammenfassung
- Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Hürtgenwald (NRW) sind zwei Insassen ums Leben gekommen.
- Die Ursache des Absturzes ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an.
- Rettungskräfte und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren im Einsatz, weitere Verletzte gab es nicht.
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs beim deutschen Hürtgenwald im Kreis Düren (Nordrhein-Westfalen) sind die beiden Insassen gestorben. Das teilte Hürtgenwalds Bürgermeister Stephan Cranen der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Zuvor hatte die Aachener Zeitung berichtet.
Nach Angaben von Cranen war die Maschine vom Flugplatz Aachen-Merzbrück gestartet. Wanderer hätten das abgestürzte Flugzeug mitten im Wald in der Nähe der Wehebachtalsperre entdeckt, so der Bürgermeister.
Ursache unklar
Die Ursache für den Absturz sei bisher unklar, erklärte die Polizei in einer Mitteilung. Die Ermittlungen dauern demnach an. Angaben zu Alter, Geschlecht und Wohnort der beiden Insassen machte die Polizei nicht. Weitere Personen seien nicht verletzt worden, hieß es.
Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr waren am Abend noch im Einsatz und sicherten die Unfallstelle. Auch die deutsche Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) war vor Ort.
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