Ein bereits wegen zehnfachen Mordes in Aachen verurteilter Ex-Pfleger aus Deutschland könnte für mehr als 100 weitere Todesfälle verantwortlich sein. Es gebe eine entsprechend hohe Zahl an weiteren "Verdachtsfällen", teilte die Aachener Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Donnerstag mit. Mehrere Medien berichteten darüber.

Der ehemalige Pfleger war bereits im November 2025 vom Aachener Landgericht wegen zehnfachen Mordes und 27-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er Patienten auf einer Palliativstation in Würselen bei Aachen tödliche Injektionen verabreicht.