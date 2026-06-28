Die Polizei hat eine 18-Jährige festgenommen, die verdächtigt wird, ein sieben Tage altes Neugeborenes aus einem Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid entführt zu haben. Nach Angaben der Ermittler gab sich die Frau am Samstagnachmittag mit einem hellblauen Kittel als Krankenhausmitarbeiterin aus und holte den Säugling aus einem Patientenzimmer.

Rund eine Stunde später entdeckten Zeuginnen und Zeugen das Baby in einem Nebenraum eines Parkhauses. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zurück ins Krankenhaus. Laut Staatsanwaltschaft blieb das Neugeborene unverletzt und zeigte keine Anzeichen einer Überhitzung.