Deutschland: Die 101-Jährige, die aus dem Seniorenheim schlich, um ihre Tocher zu sehen

Um ihrer Tochter zum Geburtstag zu gratulieren, hat sich eine 101 Jahre alte Frau aus einem Braunschweiger Seniorenheim geschlichen. Sie habe dafür den Notausgang genommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Besetzung eines Streifenwagens wurde am Montag zu einer offenbar orientierungslosen älteren Frau gerufen. Bei den Beamten bestritt diese aber zunächst, dass sie in dem nahe gelegenen Altenheim lebt.

Im Gespräch mit der Tochter stellte sich aber heraus, dass sie dort seit zwei Wochen wohnt, ihre Tochter aber schmerzlich vermisst. Zumindest aus dem Streifenwagen konnte sie ihre Tochter kurz sehen, bevor die Polizisten sie wieder ins Seniorenheim zurückfuhren.

Wie in vielen anderen Einrichtungen für Senioren gelten auch in Niedersachsen angesichts der Coronavirus-Pandemie strenge Auflagen. Besuche von Angehörigen sind etwa verboten. In mehreren Einrichtungen sind schon Senioren in Folge einer Covid-19-Infektion gestorben.