Ermittlungen wegen Totschlags: Polizist erschoss 21-Jährigen von hinten

Ein 21-jähriger Mann ist in der Innenstadt von Oldenburg am Morgen des Ostersonntags durch vier Schüssen eines Polizisten tödlich verletzt worden.

Der 21-Jährige habe in der Nacht zu Ostersonntag vor einer Diskothek Reizgas versprüht und mehrere Menschen leicht verletzt, teilte die Polizei Delmenhorst mit. Auf seiner Flucht sei er bedrohlich auf Polizisten zugegangen und habe Reizgas in ihre Richtung gesprüht. Ein 27-jähriger Beamter habe daraufhin von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht.

Keine Bedrohung mit Messer

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat auf Anfrage des NDR bestätigt, dass das Opfer nach derzeitigem Ermittlungsstand die Polizisten nicht mit einem Messer bedroht habe, wie deutsche Medien am Mittwoch berichten.

Laut Obduktionsbericht wurde der junge Schwarze durch drei Schüsse von hinten - an der Hüfte, am Oberkörper und am Kopf - getroffen. Ein vierter Schuss habe den 21-Jährigen am Oberschenkel gestreift.