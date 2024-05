"Ich kann nicht atmen": US-Polizist erschießt Schwarzen Soldat

Der Polizeichef des Verwaltungsbezirks Okaloosa im US-Staat Florida, Eric Aden, teilte mit, es sei eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet worden. Nach Angaben Adens hatte sich der Polizist am 3. Mai nach einem Anruf wegen Ruhestörung zu der Wohnung begeben. Fortson sei ihm mit einer Schusswaffe entgegengetreten, und der Polizist habe auf den Mann geschossen . Fortson sei dann später an seinen Verletzungen gestorben.

Facetime-Video mit Freundin

Anwalt Crump berichtete, Fortson habe zum Zeitpunkt der Ankunft des Polizisten über den Onlinedienst Facetime mit seiner Freundin kommuniziert, die dann das Geschehen über diesen Kanal verfolgt habe. Zunächst sei ein "aggressives Klopfen" an der Tür zu hören gewesen. Fortson habe durch das Guckloch in der Tür geschaut, niemanden gesehen und daraufhin seine Schusswaffe geholt. Danach habe die Freundin mehrere Schüsse gehört. Fortson soll noch am Boden gelegen haben - im Video hört man den Soldaten sagen: "Ich kann nicht atmen". Laut Crump wurde der Soldat von sechs Kugeln getroffen.

In den USA lösen immer wieder tödliche Polizeieinsätze gegen Afroamerikaner Wut und Empörung aus. Für einen besonders großen Proteststurm hatte der Fall des unbewaffneten Schwarzen George Floyd gesorgt. Floyd hatte im Mai 2020 in Minneapolis im US-Staat Minnesota von einem weißen Polizisten minutenlang das Knie in den Nacken gedrückt bekommen und war an den Folgen gestorben.